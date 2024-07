Juve, Di Gregorio si presenta: "Ricordo un ex portiere della Lazio"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Michele Di Gregorio si è presentato in conferenza stampa come nuovo portiere della Juventus. Rispondendo alle domande dei giornalisti presenti ha rivelato di ricordare molto nel suo stile di parata un ex estremo difensore della Lazio. Si tratta di Angelo Peruzzi, nella Capitale dal 2000 al 2007 e club manager biancoceleste dal 2016 al 2021. Di seguito le sue dichiarazioni: "Dal momento che è finito il campionato ho parlato con il direttore Giuntoli, non ho più pensato a nessun'altra soluzione, nessun'altra squadra. Ho dato la mia parola. Quella l'ho mantenuta. La mia ambizione è lasciare qualcosa, come fatto dai grandi portieri. Forse ricordo un po' Peruzzi. Il tempo poi ce lo dirà. L'obiettivo è fare il massimo. Continuare a crescere, migliorare, togliermi soddisfazioni".