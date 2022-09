Juve furiosa, Candreva tiene in gioco Bonucci? La spiegazione

Fonte: Fabrizio Parascani

Un finale da far west quello tra Juventus e Salernitana. Granata avanti per 2-0, poi la rimonta bianconera e il pareggio firmato da Bonucci al 93'. Dopo la rete del pari, i piemontesi si sono tuffati in avanti per cercare il gol della vittoria. Al minuto 94' la Juventus realizza il gol del vantaggio con Milik. Il polacco gira di testa alla spalle di Sepe ma Bonucci, in posizione irregolare, prova a colpire il pallone. L'arbitro, richiamato dal Var, rivede l'episodio e annulla la rete facendo esplodere il nervosismo. Milik viene espulso come da regolamento per somma di ammonizioni per essersi tolto la maglia durante l'esultanza. Questa situazione scatena una rissa sul terreno di gioco e il direttore di gara espelle Fazio e Cuadrado per comportamento scorretto. Viene allontanato pure Allegri per proteste. In molti si interrogano su quanto sia attiva o meno la posizione di Bonucci che secondo l'arbitro influirebbe sul possibile intervento del portiere ospite. Subito dopo il fischio finale si è visto grazie alle immagini che Candreva teneva in gioco Bonucci e la rete sarebbe dovuta essere convalidata. Nelle immagini utilizzate per stabilire se il giocatore della Juventus fosse o meno in gioco Candreva non era visibile in quanto era fuori dall'area di rigore non inquadrato dai filmati forniti al Var. Mentre guardando i filmati "allargati" si vede come il giocatore della Salernitana tenesse in gioco tutti essendo l'uomo più vicino alla linea di fondo sul calcio d'angolo di Cuadrado. Questo dimostrerebbe che si è sbagliato a tracciare la linea. Un errore grave che è destinato a far discutere a lungo.

POST PARTITA - Allegri nel post partita ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "L'arbitro è stato bravo durante la partita, a parte che c'è un difensore della Salernitana che toglie la maglia a Bonucci e poi vorrei vedere un'immagine in cui viene mostrato dove è Candreva, che era andato sulla bandierina del calcio d'angolo. Ce l'avrà un mago questa immagine, ma non voglio esagerare che poi Rocchi(il designatore) si arrabbia. Di sicuro possiamo dire che siamo un pochino sfortunati con il Var da inizio campionato (ride)”. Il tecnico livornese chiude dicendo: "Io all'arbitro non dico mai nulla e non ho detto nulla". La teoria quella del “Candreva libera tutti”, ribadita anche da Bonucci ai microfoni di Dazn:” E comunque io non ho influito sull'azione, Sepe non sarebbe mai arrivato su quel pallone”.