Juve ko in Coppa: ora la Borsa punta sulla Lazio per lo Scudetto

La Juve cade in Coppa Italia e il mercato "sceglie" la Lazio. Dopo la sconfitta di ieri dei bianconeri infatti, il titolo della società di Agnelli è stato fortemente penalizzato, cedendo il 3,8%. Al contrario di quello della Lazio che invece è balzato al 4,3%. In sostanza il mercato punta sul ribaltone in campionato e sul sorpasso dei biancocelesti ai danni della Juve. Come riporta Sportmediaset, intorno alle 10,30 il titolo Juventus cede il 3,8% a 0,95 euro e oltre 4,7 milioni di azioni scambiate a fronte di una media a 30 giorni di 7,1 milioni. La Lazio balza del 4,3% a 1,47 euro con circa 850.000 titoli passati di mano (media a 30 giorni di 536.000).