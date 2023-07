Juve, la Uefa si è pronunciata: la decisione sulle Coppe

TUTTOmercatoWEB.com

Svanisce, definitivamente, ogni speranza per la Juve di poter giocare nelle competizioni europee. La Uefa si è pronunciata e, con un comunicato diramato tramite i canali ufficiali, ha stabilito che i bianconeri non disputeranno la Conference League per la prossima stagione e per un anno saranno esclusi dalle Coppe. Non è tutto, la società dovrà anche pagare una multa di 20 milioni di euro. La Vecchia Signora dunque è costretta a farsi da parte, sarà la Fiorentina a prendere parte alla Conference. Di seguito la nota: "La Prima Camera del CFCB ha concluso che la Juventus (ITA) ha violato il quadro normativo della UEFA e ha violato l'accordo transattivo firmato nell'agosto 2022. Di conseguenza, la prima camera del CFCB ha risolto l'accordo transattivo concluso con il club e ha deciso di escludere la Juventus dalla competizione per club maschili UEFA 2023/24 e imporre un ulteriore contributo finanziario di 20 milioni di euro al club. Di questo importo, 10 milioni di euro sono condizionali e saranno applicati solo se i rendiconti finanziari annuali del club per gli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025 non sono conformi ai requisiti contabili definiti nell'allegato G dei regolamenti UEFA Club Licensing and Financial Sustainability".

