Juve - Lazio, Di Canio su Yildiz: "Ha talento, ma gioca a testa bassa"

© foto di Daniele Buffa

La Juventus ha ottenuto una vittoria contro la Lazio, rilanciandosi in campionato, ma la sua prestazione all'Allianz Stadium ha suscitato alcune polemiche. Tra gli aspetti discussi, spicca la prova deludente di Kenan Yildiz, che è apparso spesso fuori dal gioco e non al suo livello migliore. Come riportato da TMW, il rendimento del giocatore turco è stato al centro di un dibattito anche ieri sera su Sky Sport, durante il programma Sky Calcio Club. Prima Fabio Caressa sul talento bianconero: "Premettiamo che è giovane e non si può pretendere chissà cosa. Ma magari qualcuno alla sua età era già qualcosa di più, si può dire no? Mi sembra che in questo momento incida poco, vedo che rischia poco la giocata. Si tende al compitino e al passaggio indietro, ma se sei Yildiz la giocata devi provarla".

Ha poi risposto Paolo Di Canio, ex attaccante della Lazio, insistendo sul tema: "Il ragazzo non è già fatto al punto da inventarsi una giocata alla Del Piero anche quando non è in giornata. Ha un talento bellissimo, si esprime istintivamente, non ha il ragionamento. Ha la testa bassa e non vede il compagno a 10 metri".