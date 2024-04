Juve - Lazio, il rigore (poi revocato) su Cambiaso: la spiegazione di Calvarese

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel corso del primo tempo di Juve - Lazio, Cambiaso aveva rimediato il calcio di rigore. Tuttavia, il penalty è stato revocato dall'arbitro dopo aver rivisto l'azione al Var. Sull'argomento si è espresso anche l'ex direttore di gara, Calvarese. Come riporta Cronache di Spogliatoio, la decisione di Massa è stata quella corretta per la posizione di off-side del calciatore bianconero sul colpo di testa di Vlahovic. "Non lo rimette in gioco nessuno, quella di Patric non è una giocata". Nell'azione, inoltre, c'è un primo 'doppio tocco': Vlahovic colpisce il pallone che poi carambola su Romagnoli, questa non è sicuramente una giocata. "È una deviazione anche quella di Patric. Il pallone viene da una breve distanza e in maniera inaspettate, per via aerea e non rasoterra", ha concluso.

TORNA ALLA HOMEPAGE