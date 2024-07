Juve, Motta perde un centrocampista: i tempi di recupero

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il countdown per l'inizio della Serie A è iniziato, ma per la Juve di Motta non arrivano buone notizie. Si è fermato un centrocampista in seguito a un trauma distorsivo al piede destro, le sue condizioni verranno monitorate ma, riporta TuttoSport, probabilmente dovrà restare fermo per almeno due settimane. Si tratta di Fabio Miretti, sottoposto a esami strumentali presso il JMedical Center che, come si legge nel comunicato, hanno rilevato "una frattura composta del terzo cuneiforme. Il giocatore verrà sottoposto a nuovi esami tra 15 giorni".

