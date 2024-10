Juve, quattro rientri per Thiago Motta: la preparazione anti Lazio

La Juve si prepara a sfoderare le sue migliori mosse per battere la Lazio di Marco Baroni. Per questo, oggi pomeriggio la squadra di Thiago Motta è scesa in campo in vista del match in programma sabato 19 ottobre all'Allianz Stadium. Come riporta TuttoJuve.com, alla Continassa sono tornati gli azzurri Cambiaso, Fagioli e Di Gregorio e si è rivisto anche Yildiz. Domani rientreranno tutti gli altri, mentre Cabal e Danilo si rivedranno solo venerdì.

La Juventus, tramite il suo sito internet ufficiale, ha fornito i dettagli della seduta odierna: "Prosegue la settimana di allenamenti della Juventus in avvicinamento alla sfida di sabato 19 ottobre 2024 contro la Lazio, valida per l'ottava giornata di Serie A, la prima dopo la seconda sosta stagionale dedicata agli impegni delle rispettive Nazionali. Venendo al lavoro odierno al Training Center, sotto una pioggia battente, la squadra si è focalizzata in campo – dopo la consueta fase di riscaldamento – sul possesso palla e sul lavoro fisico. Domani – giovedì 17 ottobre – il gruppo, sempre più folto dopo il rientro degli ultimi giocatori impegnati in Nazionale, si troverà nuovamente al mattino alla Continassa, a due giorni dal match contro i biancocelesti".