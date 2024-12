Juve Stabia, la procura della Figc apre un'indagine sull'esultanza dei tifosi

TUTTOmercatoWEB.com

La polemica sull'esultanza di tifosi della Juve Stabia dopo il gol di Floriani Mussolini non accenna a placarsi e così, dopo il comunicato del club che ha chiarito la sua posizione in merito, la procura della Figc ha deciso di aprire un'indagine su quanto accaduto domenica allo Stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia. I supporter, come accade in tutti i campi dopo un gol, hanno ben scandito il nome del loro beniamino ma tra di loro qualcuno avrebbe accompagnato l'urlo con il braccio teso nel saluto romano.

