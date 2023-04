Juve, Szczesny: "Classifica? In quella che guardo io, Lazio e Inter sono dietro"

TUTTOmercatoWEB.com

Wojciech Szczesny ha commentato la vittoria della Juventus sul Verona. Il portiere polacco ha parlato anche della classifica che, secondo lui, vede i bianconeri al secondo posto con 59 punti. L'estremo difensore ha detto ai microfoni di Sky: "Se ho sempre creduto alla rimonta? Sì e ho sempre detto anche che la classifica che io guardo è un'altra, io ci vedo a +9 sull'Inter e +7 sulla Lazio, poi senza i 15 punti siamo ancora un po' dietro ma siamo sulla strada giusta per entrare in Champions anche senza quelli". Szczesny ha aggiunto a DAZN: "E' molto stimolante, un calendario molto bello, è comunque importante arrivare ad aprile a giocarci tutte le competizioni, siamo ancora lì in Coppa Italia, in Europa League, che sono due opportunità per portare a casa dei trofei. In campionato la situazione è quella che è, non sappiamo neanche noi qual è, siamo a 59, a 44, non lo so neanche io. Intanto in campo ne abbiamo conquistati 59 e siamo a +9 dall'Inter. Ora si gioca la semifinale della Coppa Italia, è molto stimolante e bello, quindi non vediamo l'ora di affrontare questo mese molto importante. C'è anche il mio compleanno che non l'avete detto".