Juve, Tudor in conferenza: "Lazio? Un bel passato ma non guardo indietro"

Finisce 1-1 la sfida dell'Olimpico tra Lazio e Juvents con la squadra di Tudor che sigla la rete del vantaggio con Kolo Muani e quella di Baroni che la riacciuffa all'ultimo minuto il gol di Vecino. Al termine della sfida queste le parole dell'allenatore croato in conferenza stampa.

"Vanno fatti i complimenti ai ragazzi che hanno dato tutto. C’è rammarico per aver perso i tre punti all’ultimo minuto. Abbiamo fatto una gara concreta, prendiamo questo punto e ci concentriamo per le prossime due gare. Non c’è niente che non mi sia piaciuto della prestazione della squadra".

"Lazio? Un bel passato ma non smi guardo mai indietro, guardo il presente".

