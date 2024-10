Juve, week-end di riposo prima della Lazio... con l'incognita Koopmeiners

Fonte: TuttoMercatoWeb.com

Dopo una settimana intensa di lavoro, Thiago Motta ha concesso alla sua squadra qualche giorno di riposo. L’allenatore bianconero per la sfida contro la Lazio dovrà trovare qualche soluzione per ovviare alle assenze di Nico Gonzalez, Chico Conceicao e molto probabilmente anche a quella di Teun Koopmeiners. Ancora una volta Thiago Motta potrebbe pescare dalla Next Gen, infatti, il tecnico bianconero per la gara di campionato del 19 ottobre potrebbe convocare Livano Comenencia che ha già svolto tutto il ritiro con la prima squadra.

Teun Koopmeiners, in questi giorni, dovrà restare a riposo assoluto, poiché nella gara contro il Cagliari ha rimediato una frattura lievemente scomposta alla seconda costa anteriore destra. Il centrocampista olandese proverà a forzare il suo rientro in campo anche grazie ad tutore protettivo che possa alleviare il dolore. Koopmeiners proverà ad indossare questa protezione la prossima settimana in allenamento per cercare di tornare a disposizione già per la sfida contro la Lazio. La Juventus ha vissuto una situazione simile nella scorsa stagione, quando Manuel Locatelli ebbe un infortunio analogo a quello di Koopmeiners e tornò in campo dopo pochi giorni, grazie proprio ad un tutore protettivo. I bianconeri proveranno in tutti i modi a recuperare il proprio centrocampista, ma non vorranno correre troppi rischi per non perdere ulteriormente il numero 8 juventino.

