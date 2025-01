Juve Women, parla Caruso: "Lazio squadra forte, non dobbiamo commettere l'errore..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

La Lazio Women è pronta a scendere in campo giovedì 30 gennaio alle 18.00 nella sfida contro la Juventus Women valida per il ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia con l'andata che si è conclusa con il punteggio di 3-1 per la Juve.

In vista della sfida ecco le parole del capitano delle bianconere Arianna Caruso: "La Lazio penso che sia una squadra molto forte. Sappiamo che, in campionato, ha raccolto meno di quanto avrebbe meritato e sono le prestazioni a confermarlo. A livello mentale non dovremo commettere l'errore di pensare che la qualificazione in semifinale sia già acquisita perché non è assolutamente così e rischieremmo di giocare una brutta partita. Quella di domani dovremo considerarla una sfida secca, non una gara di ritorno. Dobbiamo pensare soltanto a vincere".