Juventus, Allegri: "Arrabbiato per l'eliminazione in Champions ma al campionato..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Juventus si prepara alla gara contro il Psg in vista dell'ultimo turno di Champions League. I bianconeri, già eliminati, lottano per accedere in Europa League. Alla vigilia del match queste le parole di Massimiliano Allegri che ha detto la sua anche sui prossimi impegni di campionato: "Sono arrabbiato, non confrontarci da marzo in poi coi migliori ci crea rabbia. Deve darci stimoli, deve creare una reazione ma al campionato pensiamo dopo alle gare con Inter, Verona e Lazio. E' normale che le gare in Champions, come risultati, sono bruttissime e questo fa vedere i risultati in campionato in modo più negativo. Però al campionato penseremo da dopodomani".

Poi sui recuperi: "Prima dei Mondiali recuperiamo Di Maria, Bremer e Paredes, gli altri a gennaio".