Juventus, Allegri: "Champions, quest'anno non siamo tra le favorite. E sull'avvio in campionato..."

Dopo il ko di Napoli, la Juventus è chiamata all'esordio in Champions contro il Malmoe. Alla vigilia della gara Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa: "La Juventus era considerata favorita perché in 5 anni abbiamo giocato due finali, altri grandi risultati e qualche sfortuna. Quest'anno non siamo tra le favorite ma non vuiol dire che non abbiamo il desiderio di vincere, sono due cose diverse". Poi sull'ultima sconfitta in campionato contro la compagine di Spalletti: "Abbiamo sbagliato troppo, anche nei passaggi. Abbiamo giocato con un centrocampo che tra di loro forse non si conoscevano neanche. Nessuno si aspettava un avvio così, però il lavoro che era stato fatto e che continueremo a fare è un lavoro fatto bene". Infine, un commento sui giocatori: "Se stanno deludendo le responsabilità? No, siamo tutti responsabili quando prepariamo le partite. Dobbiamo avere più senso di responsabilità, dobbiamo migliorare e crescere nelle malizie e nella gestione dei momenti della partita".

