Milan - Lazio, Milinkovic e le 250 presenze: "Non stavo scrivendo niente, ma..." - FOTO

Quella di ieri contro il Milan è stata una gara speciale per Sergej Milinkovic che ha raggiunto le 250 presente con la maglia biancoceleste. Il risultato non gli ha permesso di festeggiare, ma il "Sergente" ha voluto comunque condividere l'importante traguardo con tutti i suoi seguaci. Pubblicato uno scatto che lo ritrae nel corso della seduta d'allenamento, ha aggiunto: "Ieri erano 250 partite con la Lazio. Non stavo scrivendo niente perché sono incazzato per risultato di ieri. Ma poi mi sono ricordato di cosa significa per me quella Aquila sul petto e questa maglia. Allora: duro lavoro e GRAZIE a voi per sostenerci. Sempre! Avanti insieme, vostro Sergente".

Milan - Lazio, Giordano:“Sarri? I risultati devono arrivare subito”

Atalanta, il solito Gasperini: "Contro la Fiorentina penalizzati dagli episodi"

TORNA ALLA HOMEPAGE