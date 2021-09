Atalanta, il solito Gasperini: "Contro la Fiorentina penalizzati dagli episodi"

Tra le big del campionato la Juventus è quella che è partita peggio nelle prime tre giornate, poi viene l'Atalanta. La squadra di Gasperini ha vinto all'esordio sul campo del Torino, poi ha raccolto un solo punto a Bergamo contro Bologna e Fiorentina: particolarmente pesante la sconfitta di sabato che, in occasione dei rigori concessi alla squadra viola, ha scatenato le proteste nerazzurre. Anche durante la conferenza di vigilia di Villarreal - Atalanta di Champions League, Gasperini è tornato a lamentarsi: "Con la Fiorentina è stata un'ottima gara, pur penalizzata dagli episodi. A noi non hanno ancora dato risposte, il risultato è andato così. Noi siamo molto arrabbiati per quanto successo in campo, cerchiamo di ripartire per poi crescere anche in campionato". Il solito Gasperini dopo le sconfitte.

