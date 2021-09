Milan - Lazio, Giordano:“Sarri? I risultati devono arrivare subito”

La partenza più che positiva della Lazio ha subìto un arresto ieri a San Siro contro il Milan, che si è imposto per 2 a o sulla squadra di Sarri. Una sconfitta che lascia l’amaro in bocca e suscita inevitabilmente qualche critica. L’ex calciatore biancoceleste, Bruno Giordano è intervenuto ai microfoni di Radiosei analizzando alcuni aspetti della gara: “Non è normale che un allenatore si presenta e dice che questo è un anno di transizione, i risultati devono arrivare subito. Mi sembra un concetto sbagliato. Il tempo va dato a tutti gli allenatori ma poi deve portare dei risultati, non devono essere immediati ma ci devono stare. Non vorrei che ad alcuni allenatori venisse dato più tempo rispetto ad altri. È cambiato il gioco ai calciatori della Lazio rispetto a quello che praticava Inzaghi. La differenza anche nella condizione fisica è stata molto evidente, il Milan era molto più brillante e aggressivo. Ha vinto tutti gli scontri diretti a metà campo, è stata una componente determinante ai fini della superiorità della squadra di Pioli”.

