Juventus, Allegri si ri-presenta: “Per lo scudetto c’è anche Sarri”

Max Allegri si presenta. Nel corso della sua prima conferenza stampa dopo il ritorno alla Juventus, l'allenatore toscano ha fatto il punto sulla sua squadra, sui protagonisti e su come è cambiato il campionato italiano. Di seguito le sue parole: "Con chi ci giocheremo lo scudetto? Nel calcio italiano ci sono allenatori importanti, sono tornati Spalletti e Mourinho, Sarri è andato alla Lazio, Inzaghi all'Inter. Il club nerazzurro ha vinto lo scudetto ed è la favorita, noi dobbiamo fare un percorso che ci porti a maggio per vincere il campionato. Poi c'è la Supercoppa, c'è la Coppa Italia e c'è la Champions che deve essere un desiderio, da parte di tutti. Ora pensiamo a passare il primo turno facciamo un passo alla volta".