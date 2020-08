Juventus, Bonucci: "Champions? Il nostro obiettivo principale era lo scudetto"

Con l'eliminazione di questa sera, termina la stagione della Juventus e, come sempre a fine anno, si tirano le somme di quanto fatto. I bianconeri hanno vinto per la nona volta consecutiva lo scudetto nonostante il campionato sia stato interrotto per tre mesi a causa del Coronavirus.

Ai microfoni di Sky Sport il capitano Bonucci ha fatto il bilancio: "E' stata una stagione anomala, particolare per i discorsi che sappiamo. Ci siamo ritrovati a giocare giugno, luglio ed agosto con tutt'e tre le competizioni. L'obiettivo principale era vincere il campionato e lo abbiamo centrato. Poi sapevamo che in questa Champions, con questo nuovo formato, sarebbe potuto succedere qualsiasi cosa. Abbiamo dato tutto quello che potevamo. Penso che sia una stagione che ci insegna tanto, anche se l'obiettivo principale è stato centrato".