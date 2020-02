Juventus, Bonucci: "La concorrenza di Lazio e Inter è un vantaggio"

La Juventus punta il pesce grosso. La Champions League, cruccio (per qualcuno ossessione) ormai da oltre 20 anni. Dopo 8 Scudetti consecutivi, i bianconeri sono diventati attaccabili in campionato. Vulnerabili, distratti. Anche se per Leonardo Bonucci, intervistato da L'Equipe, la sola esistenza di una corsa al titolo permetterà alla squadra di Sarri di migliorarsi e restare competitiva fino al termine della stagione. Ecco le sue parole: "La concorrenza di Lazio e Inter è un vantaggio, perché ci obbligano a non mollare mai. Poi comunque in Champions servono due cose: arrivare alle partite di marzo nelle migliori condizioni e un po' di fortuna".