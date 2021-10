Juventus, Chiellini: “Ho pensato di smettere, adesso voglio il Mondiale”

In una lunga intervista con Diletta Leotta su Dazn, Giorgio Chiellini ha raccontato gli ultimi anni della sua carriera: dai diversi problemi fisici al sogno chiamato Euro 2020 con la Nazionale. Questo un estratto delle parole del capitano della Juventus: "Ho vissuto un periodo tosto dopo l'infortunio, sono rientrato dopo 6 mesi e poi c'è stato il Covid che è stato un problema per tutti. Poi per quasi un anno non sono riuscito a ritrovare l'equilibrio: il pensiero di smettere l'ho avuto, mi ha tenuto in piedi questo Europeo e la voglia di esserci comunque. Non pensavo di arrivarci così bene, ma già il poterci essere era per me uno stimolo per andare avanti. Ho rinnovato con la Juventus fino a giugno 2023 con l'obiettivo di partecipare anche al Mondiale in Qatar nel 2022".