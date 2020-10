Juventus, Cristiano Ronaldo fa marcia indietro: cancellato il commento su Instagram

AGGIORNAMENTO - Clamoroso dietrofront di Cristiano Ronaldo. Il portoghese, probabilmente pentito di ciò che aveva scritto, ha deciso di cancellare il commento sotto il suo ultimo post. Il testo era abbastanza fuori luogo: "Il tampone è una stronzata!".

Cristiano Ronaldo è ancora alle prese con il Covid-19. Non sarà presente quindi nel big match di questa sera: la Juventus affronterà il Barcellona in Champions League. Non sarà quindi Messi vs Ronaldo, il portoghese non potrà disputare uno degli incontri per lui più sentiti. Su Instagram l'attaccante ha pubblicato una foto che lo ritrae in casa: "Mi sento bene e in salute, forza Juventus!". Poi, l'ex Real Madrid si è lasciato andare ad un commento che esprime, probabilmente, la sua frustrazione per l'assenza di stasera: "Il tampone è una stronzata!".