Juventus, Cucchi: "Vi spiego la differenza con le altre società"

E' notizia di poco fa che la Juventus abbia deciso di sollevare Maurizio Sarri dal suo incarico di allenatore. Pare che dalle parti della Continassa sia in atto una vera e propria rivoluzione.

Su Twitter Riccardo Cucchi ha commentato così la notizia: "Solo la Juventus è in grado di esonerare il suo allenatore dopo aver vinto uno scudetto, il nono consecutivo. Qualunque altra squadra avesse vinto il titolo quest'anno (penso alla mia Lazio) avrebbe portato in trionfo il suo tecnico. La differenza tra la Juve e le altre". Poi, rispondendo ad un commento, l'ex radiocronista ha continuato: "La Juventus è avanti rispetto alle altre. E di molto ancora. Non sarà facile competere con loro neanche in futuro...".

