Juventus, de Ligt: "Occhio alla Lazio, buonissima squadra"

Sta faticando un po' alla Juventus, Matthijs de Ligt, ma rimane uno dei migliori giovani difensori che ci sono in circolazione. L'ex Ajax, come riporta la rassegna di Radiosei, ha parlato anche della corsa scudetto concentradosi sulla Lazio: "È stato importante vincere e guadagnare punti, ma la stagione è molto lunga. Però ora non dobbiamo fermarci, ​tutte le partite saranno importanti per noi. La nostra classifica è molto buona. Continuiamo così, è fondamentale provare a vincerle tutte. La Lazio? Parliamo di una buonissima squadra, altrimenti non sarebbe stata in grado di vincere undici partite consecutive. E’ un grande risultato, hanno vinto anche la Supercoppa contro di noi. Si stanno comportando bene".

Calciomercato Lazio, presto un incontro per Paloschi

Lazio, le ultime da Formello in vista del Napoli

Clicca qui per tornare all'homepage del sito