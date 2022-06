Juventus, Di Maria a un passo: cifre e dettagli dell’affare

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Imago/Image Sport

La Juventus è vicinissima a chiudere un grande colpo in entrata. In attesa del l'ufficialità di Pogba, il club bianconero è a un passo da un altro parametro zero di assoluto livello. Dopo settimane di riflessioni, Angel Di Maria si è convinto ad accettare le avance in arrivo da Torino. L'attaccante argentino, reduce dall'esperienza con il PSG, ha detto si alla proposta di 7 milioni d’ingaggio per una sola stagione. La fumata bianca potrebbe arrivare già nei prossimi giorni.