Juventus, Dybala: "La vittoria di oggi ci dà tanta fiducia"

La Juventus torna a segnare e a vincere. Battuto 2-0 il Bologna al Dall’Ara nella gara valida per la 27ª giornata di Serie A. Bianconeri vittoriosi grazie ai gol di Cristiano Ronaldo e Dybala. Proprio l’argentino al termine del match è intervenuto ai microfoni di Sky per analizzare la prestazione sua e della squadra: "Le partite di coppa? Dipende da come le vedi, se avessimo vinto tutti avremmo detto che abbiamo giocato bene, a livello tattico abbiamo fatto una grande partita. Ci sono servite comunque per essere più brillanti oggi. Non è facile ora perché siamo stati tanto tempo fermi però oggi abbiamo fatto una bella partita. La vittoria di oggi ci dà tanta fiducia per le prossime partite"

LA SUA PARTITA - "Non mi sentivo benissimo oggi però sono contento di aver fatto una grande partita. Personalmente ho cercato di mantenere la forma anche con l’alimentazione durante la quarantena e ho fatto una grande preparazione."

