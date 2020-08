Juventus, ecco quanto guadagnerà Pirlo: solo tre giocatori in rosa prendono meno

Non sarà facile l'avventura di Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus. Un compito arduo quello dell'ex fantasista che dovrà rimpiazzare Sarri e soprattutto far da padrone in uno spogliatoio di campioni e stelle che guadagnano anche quindici volte di più rispetto a lui. Proprio così, perché il biennale firmato da Pirlo (1,8 milioni più bonus) è circa un quindicesimo rispetto allo stipendio di Cristiano Ronaldo. Nella rosa bianconera solo in tre non percepiscono di più: Demiral (1,8), Buffon (1,5) e il terzo portiere Pinsoglio (0,3). I suoi predecessori avevano ingaggi sicuramente più da Juve: Sarri aveva un contratto da 5,5 milioni, Allegri addirittura di 7,5. Chissà che una ventata di "normalità" non possa far bene alla Vecchia Signora. Sicuramente non sarà un danno per le tasche di Agnelli.

