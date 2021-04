Juventus, festa con McKennie, Arthur e Dybala: intervengono i Carabinieri

Incredibile retroscena riguardante la Juventus svelato da Repubblica.it. Secondo quanto raccontato, ieri notte, a due giorni dal derby con il Torino di dopodomani, i carabinieri del nucleo radiomobile hanno scoperto una festa nella villa di Weston McKennie, il centrocampista bianconero che aveva invitato al suo party anche i compagni di squadra, tra cui Dybala e Arthur. La festa però, non è passata inosservata, e qualche vicino di casa ha segnalato la questione ai Carabinieri. I militari sono così intevenuti, interrompendo la festa e multando tutti e venti le persone,(tra cui i calciatori bianconeri) per aver violato le norme anti-Covid. C'è ora apprensione attorno ai calciatori bianconeri, che dovranno svolgere i tamponi e aspettare l'esito per capire se essere disponibili o meno per il derby col Torino.

Guerini, la toccante lettera scritta da Papa Francesco e dedicata a Daniel

Sassuolo, c’è un calciatore positivo in squadra: out per la Roma

TORNA ALLA HOME PAGE