Juventus, la Asl segnalerà alla Procura i giocatori che hanno lasciato la bolla durante l'isolamento

Non accennano a spegnersi le polemiche che riguardano la Juventus e soprattutto quei giocatori che hanno abbandonato la "bolla" per tornare a casa oppure partire alla volta delle Nazionali. Gigi Buffon, Merih Demiral, Rodrigo Bentancur, Juan Cuadrado, Danilo, Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo sono i sette giocatori che hanno lasciato il JHotel lunedì mattina, I bianconeri da sabato erano infatti in isolamento fiduciario dopo che due membri dello staff erano risultati positivi al Covid. Per questo è immediatamente scattato il protocollo che ovviamente ieri non era stato ancora portato a termine, tanto che il resto della squadra è rimasto appunto nella bolla. La responsabilità non è del club ma dei giocatori stessi che molto probabilmente verranno multati. A segnalarli alla Asl, che adessogirerà i nomi alla Procura di Torino, è stata infatti la stessa Juventus.

