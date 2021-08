Juventus, la permanenza di Ronaldo non è scontata: occhio a Manchester City e Real Madrid

La permanenza di Cristiano Ronaldo alla Juventus non è più così scontata. L'arrivo di Allegri sembra aver rimesso le cose a posto nell'ambiente che però potrebbe smuoversi a seconda del futuro del fenomeno portoghese. Secondo le notizie di calciomercato che circolano nelle ultime ore, si sarebbero aperte due piste per CR7. Come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, Ronaldo si sarebbe proposto al Manchester City di Guardiola per dare battaglia, in Champions League, all'altra grandissima del calcio europeo: il PSG. Secondo gli spagnoli di "El Chringuito", Ancelotti starebbe lavorando a un clamoroso ritorno del portoghese al Real Madrid. I due, assoluti protagonisti della decima Champions League vinta dai Blancos nel 2014, potrebbero tornare a lavorare insieme nella capitale spagnola. A quattro giorni dall'inizio della Serie A la Juve ha un grattacapo in più: deve risolvere la questione Cristiano Ronaldo.