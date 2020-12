Juventus, la Procura Federale apre un'inchiesta sulla bestemmia di Buffon

Inizialmente un commento durante la diretta di Parma - Juventus del 19 dicembre aveva impedito di segnalare al Giudice Sportivo la presunta bestemmia pronunciata da Buffon, oggi la Procura Federale ha aperto un'inchiesta sull'accaduto. Il procuratore Chinè potrà ascoltare il diretto interessato per cercare di fare chiarezza, come riporta l'ANSA. In questa stagione, come in quelle passate, le frasi blasfeme sono sempre state punite con la squalifica.