Juventus, la rabbia dei tifosi: #StadiumVuoto in tendenza su Twitter

Giorni complicatissimi in casa Juventus. La sconfitta di ieri contro il Monza, che è giunta dopo quella di Champions League contro il Benfica, ha fatto in modo che montasse, in modo ancor più importante, la rabbia nei tifosi biancoceri. E dopo l'hastag #AllegriOut, un altro "messaggio" si è guadagnato le posizioni "privilegiate" su Twitter. #StadiumVuoto è finito in tendenza su Twitter: sono centinaia i post dei sostenitori della Juve che, in occasione della sfidsa contro il Bologna, alla ripresa del campionato dopo la pausa, vogliono disertare lo stadio.

