Juventus - Lazio | Biancocelesti d'assalto, bianconeri attendisti: la preview

Si avvicina la partita di Torino. I numeri, fra Juventus e Lazio, parlano di un diverso approccio alla gara. La Lazio è infatti l'unica squadra in Serie A a non aver subito gol nei primi 30 minuti di gioco. Non solo, nello stesso periodo ha segnato 10 reti, subendone per l'appunto 0. La Lazio di conseguenza ha concluso il primo tempo spesso in vantaggio: è accaduto ben 8 volte. Al fischio finale 6 di queste 8 si sono poi tramutate in vittorie, 1 in pareggio e infine 1 in sconfitta. La Juventus, d'altra parte, ha ben altri numeri. Arriva con una sequenza di cinque vittorie consecutive senza subire reti in cui 8 dei 9 gol segnati dalla Vecchia Signora sono arrivati nella ripresa. Lazio d'assalto, Juve attendista. L'antipasto dice questo.