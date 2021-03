Juventus - Lazio, ecco perché il rigore sulla mano di Hoedt non c'era: la spiegazione di DAZN

Durante l'intervallo del match tra Lazio e Juventus, in collegamento su DAZN Pierluigi Pardo ha spiegato la decisione del direttore di gara Massa nell'occasione del tocco di mano di Hoedt in area di rigore biancoceleste, su cui gli uomini di Pirlo hanno protestato vivacemente per avere il penalty: "Decisiva nell'interpretazione dell'arbitro la dinamica dell'anticipo di Acerbi su Chiesa, che fa sì che il pallone schizzi in maniera fortuita da sotto a sopra toccando la mano di Hoedt, che è oggettivamente larga ma non è sopra la linea delle spalle. E' stata valutata come una deviazione casuale sul braccio del giocatore che stava correndo".