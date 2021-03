Juventus - Lazio, le probabili formazioni: ballottaggio Fares-Lulic

Dopo la mancata sfida contro il Torino, la Lazio si rimette subito al lavoro per preparare il prossimo impegno in programma sabato sera contro la Juventus all'Allianz Stadium. I biancocelesti già da lunedì hanno voltato pagina. Inzaghi deve ovviamente fare i conti con l'infermeria, con Luiz Felipe e Lazzari sicuramente out, e Radu speranzoso di recuperare. Valutazioni da fare in quasi ogni reparto. In porta è pronto ancora Reina, sulla linea difensiva invece dipende tutto da Radu. Il romeno ha ripreso a correre, sta svolgendo dei differenziati in questi giorni.

OPZIONE MARUSIC - Dopo l'operazione per ernia inguinale spera in un recupero, difficile, ma non impossibile. In caso di ritorno in campo, Acerbi si riprenderebbe il posto al centro, Musacchio e Patric si giocherebbero una maglia a destra. Altrimenti sperano in una maglia Hoedt e Parolo come possibili centrali. Dando invece per assente il romeno, non è da escludere l'arretramento di Marusic sulla linea dei difensori. Una scelta questa che però comporterebbe delle modifiche sulla fascia destra, dove il montenegrino rappresenta l'unico di ruolo a disposizione. In quel caso toccherebbe ad Akpa Akpro adattarsi da quella parte.

BALLOTTAGGIO - Sulla sinistra invece è ballottaggio aperto fra Lulic e Fares, ma in ogni caso sarà staffetta fra i due anche a gara in corso. Luis Alberto, Milinkovic e Leiva intoccabili a centrocampo. Davanti Correa a supportare Immobile, difficile sperare in una chance dal primo minuto per Caicedo, Muriqi e Pereira.

LAZIO (3-5-2): Reina; Musacchio (Patric), Hoedt, Acerbi; Marusic, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Demiral, Alex Sandro, Bernardeschi; Chiesa, McKennie, Rabiot, Ramsey; Kulusevski, Cristiano Ronaldo.