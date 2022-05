Juventus - Lazio | Non solo Chiellini e Dybala, anche Morata ai saluti?

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La sfida di domani all'Allianz Stadium sarà l'ultima in casa con la maglia della Juventus per Giorgio Chiellini e Paulo Dybala. Oltre a loro due, però, anche Alvaro Morata potrebbe essere all'ultima davanti ai propri tifosi. L'attaccante spagnolo ha vissuto una stagione difficile con numeri molto al di sotto della precedente. Il giocatore è in prestito dall'Atletico Madrid e la Juventus ha sborsato 20 milioni per averlo in "comodato d'uso" per due anni. Adesso i bianconeri dovrebbero riscattarlo per 35 milioni. Il club ha già chiesto uno sconto che gli spagnoli non intendono applicare. Possibile, quindi, che Morata torni ai colchoneros per trovare poi fortuna altrove. Alvaro piace a Barcellona e Siviglia, ma anche in Premier hanno effettuato più di un sondaggio con Arsenal, Tottenham e Newcastle in prima fila.