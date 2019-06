Juventus, le sliding doors del mercato: se entra Pogba, esce Milinkovic

Tra smentite, presunti accordi e fantomatiche svalutazioni, la realtà è solo una: tutti vogliono Milinkovic. È il miglior centrocampista della Serie A, dati della Lega alla mano, e uno dei giovani più talentuosi del calcio mondiale. È normale dunque che dietro alla porta della Lazio si sia formata una corposa coda di pretendenti, pure di un certo spessore. La prima della fila, facilmente riconoscibile affacciandosi allo spioncino di Formello, è la Juventus. Che pare pronta a bussare a quell'uscio con un cospicuo assegno in una mano e un paio di contropartite nell'altra. Troppo poco, comunque. Per questo di fronte alle richieste – considerate troppo esose – del patron biancoceleste, Paratici&Co. starebbero cambiando rotta verso altri lidi, o meglio verso altre porte. In particolare una che poco meno di 3 anni fa i bianconeri si erano lasciati alle spalle, privati di un campione ma consolati dai 105 milioni del Manchester United.

RITORNO AL PASSATO - Paul Pogba è tornato in auge dalle parti di Vinovo, perché è considerato dagli addetti ai lavori come la controfigura perfetta del 21 della Lazio. Forte fisicamente, dotato di grande tecnica e dalla discreta vena realizzativa. Il francese non ha bisogno di presentazioni, e per la seconda volta in carriera potrebbe vestire i panni del figliol prodigo e fare ritorno in un suo vecchio club: era successo con i Red Devils (squadra che lo ha allevato fin dai 16 anni), potrebbe accadere ancora tornando a Torino, dove il campione del mondo è esploso calcisticamente. Secondo Sky Sport, la Juventus starebbe lavorando su questo fronte e godrebbe anche del benestare del calciatore. In ogni caso, se la trattativa dovesse prendere piede e andare in porto farebbe tramontare inevitabilmente - per caratteristiche tecniche e per lo svuotarsi del portafoglio - la suggestione Milinkovic. Dal canto suo la Lazio non ha bisogno di cedere. Il serbo sta bene a Roma e sia Lotito che il suo procuratore (Mateja Kezman) sono d'accordo per non svalutarne il cartellino. Pogba alla Juve, Sergej alla Lazio: una soluzione che farebbe tutti felici, pur senza incassare una cifra a tre zeri da una parte né vestire Milinkovic di bianconero dall'altra. Come si suol dire, si chiude una porta, si apre un portone.

