Lazio, Milinkovic premiato: è il miglior centrocampista della Serie A - FOTO

LAZIO BOLOGNA MILINKOVIC SAVIC - Una settimana che ricorderà a lungo quella appena trascorsa per Sergej Milinkovic Savic. Il centrocampista serbo è stato determinante nel successo della Coppa Italia con un perentorio colpo di testa che ha sbloccato la finale contro l'Atalanta. Non è finita qui per il numero 21 biancoceleste che è stato incoronato come miglior centrocampista della Serie A. Milinkovic nel 2018 era stato inserito nella top 11 del campionato insieme a Immobile. Per la prima volta nella storia la Serie A ha deciso di premiare anche il miglior centrocampista e non poteva non scegliere il gigante con l'aquila sul petto. Prima dell'ultima gara casalinga contro il Bologna, il giocatore di Lleida ha ritirato il riconoscimento tra gli applausi e i cori dell'Olimpico in festa. Un video celebrativo con tutti gol realizzati in stagione è stato trasmesso sui maxischermi dello stadio, mentre il sergente, visibilmente emozionato, applaudiva la sua gente. Sergej è sempre più un beniamino del popolo laziale.