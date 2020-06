Juventus - Lecce, Sticchi Damiani: "Chi andrà in campo dovrà lottare"

Ai microfoni di Tuttomercatoweb.com il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani ha parlato della partita in casa della Juventus: "Dopo una brutta sconfitta c’è la voglia di reagire. Avremo delle assenze ma non me ne frega niente. Chiunque andrà in campo dovrà lottare. Voglio vedere la prestazione. Ci troveremo davanti un avversario di livello assoluto ma ciò che conta sarà la prestazione".