Juventus - Milan, calciatori e staff in panchina con le mascherine

Il nuovo calcio al quale dovremo abituarci. Nell'Allianz Stadium deserto, Juventus e Milan entrano sul campo a turno per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. I calciatori in panchina, insieme allo staff, rigorosamente muniti di mascherina raggiungono il proprio posto a sedere. Protocollo rispettato, così come successo già in Bundesliga e in Liga dopo la ripartenza.