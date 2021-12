Juventus-Napoli a rischio? L’Asl: “La situazione è da monitorare"

Juventus-Napoli, una scena già vista. Il match tra bianconeri e partenopei, in programma giovedì 6 gennaio e valido per la prima giornata del girone di ritorno di Serie A, potrebbe subire, proprio come lo scorso anno, un cambiamento della data. I casi di Covid aumentano e la Serie A potrebbe risentirne. Nella rosa di Spalletti sono due i positivi, Insigne e Fabian Ruiz, e nel frattempo la Salernitana è salita a cinque. Juve-Napoli si giocherà regolarmente? Antonio D'Amore, direttore dell’Asl Napoli 2, ha detto ai microfoni di Fanpage: “Stiamo navigando a vista e abbiamo molta preoccupazione rispetto a Omicron. Fabian Ruiz è in Spagna, Insigne è residente nella zona della Asl Napoli 1. Oggi sono fuori dalla nostra giurisdizione. Il viaggio del Napoli verso Torino? Non è possibile ipotizzare nulla. Bisognerà vedere anche se il governo in cabina di regia prenderà altre decisioni. Alcuni calciatori devono tornare dalle vacanze e Fabian Ruiz non credo possa rientrare in maniera così semplice dalla Spagna. È una situazione sicuramente da monitorare”