Juventus-Napoli, arbitra Doveri: prima finale per il fischietto toscano

È Daniele Doveri l’arbitro designato per la finale di Coppa Italia tra Napoli e Juventus, che andrà in scena mercoledì sera all’Olimpico. Il direttore di gara potrà contare sugli assistenti Paganesi e Alassio, Calvarese sarà il quarto uomo, mentre Irrati e Schenone andranno al Var. Sarà la prima finale per l’arbitro toscano, così come la prima volta che dirigerà un confronto tra Napoli e Juve. Fino ad oggi i bianconeri hanno collezionato 12 vittorie, un pareggio e una sconfitta nei match diretti da Doveri. In 23 incontri totali in cui ha invece arbitrato i partenopei, sono arrivate 13 vittorie per gli azzurri, 7 i pareggi e 3 le sconfitte.

