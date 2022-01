Juventus - Napoli, ASL al lavoro: stop alla trasferta dei partenopei

Juventus - Napoli non s'ha da fare. E come successo quasi un anno e mezzo fa anche stavolta l'intervento della ASL Napoli1 Centro rischia di impedira la disputa della partita nella data stabilita. Se condo quanto riportato da Radio Kiss Kiss l'azienda sanitaria locale napoletana ha avviato l’indagine epidemiologica e, considerando che nell'ultimo giro di tamponi sono emerse altre due positività (Meret e un membro dello staff), dovrebbe impedire la trasferta dei partenopei a Torino. Al momento il Napoli ha sei giocatori positivi, Osimhen (che è rimasto in Nigeria), Lozano, Malcuit, Mario Rui, Meret e Boffelli, più il tecnico Spalletti, due membri dello staff tecnico e un magazziniere.