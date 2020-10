Juventus - Napoli, ispettori a Castelvolturno: ispezione e interrogatori

Giornata frenetica quella di ieri a Castel Volturno. Tra il Training Center del Napoli e l'attiguo Golden Tulip Resort, dove i giocatori azzurri stanno svolgendo l'isolamento fiduciario imposto dalla Asl, c'è stata la visita degli ispettori della Procura Federale in merito all'indagine su Juventus - Napoli non disputata domenica sera. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, i tre 007 hanno acquisito ulteriori documenti da mettere a disposizione del giudice sportivo Gerardo Mastrandrea, oltre alla mail scambiate tra la società azzurra e la Asl nelle giornate di venerdì e sabato. Nelle quattro ore di visita inoltre c'è stata l'ispezione della bolla e l'interrogatorio a dirigenti e medici presenti. I giocatori nel frattempo sono stati sottoposti al quinto giro di tamponi in nove giorni, tutti risultati negativi nell'attesa del risultato relativo all'analisi di quello di Lobotka (ancora non processato). Positivo un calciatore della Primavera che però non faceva parte della bolla.

