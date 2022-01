Juventus, pazza idea Zaniolo se parte Dybala: le ultime

Il calciomercato si infiamma con una notizia bomba che sta facendo il giro del web da qualche ora. Come riportato da Tuttomercatoweb, la Juventus avrebbe messo gli occhio su Nicolò Zaniolo. Il club bianconero studia la strategia perfetta per il proprio futuro. Il rinnovo di contratto di Dybala si è complicato e la permanenza della Joya a Torino non è più così scontata. La dirigenza ha già il nome in testa per sostituirlo ed è quello del numero 22 della Roma. L'attaccante ex Inter va in scadenza nel 2024 e potrebbe cedere a un'avance della Juve. E' lui il primo della lista di Agnelli per la rivoluzione estiva. Per ora non c'è nulla di concreto ma Zaniolo rimane un obiettivo serio peri bianconeri.