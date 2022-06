Juventus, per l’attacco spunta Simeone: la situazione

RASSEGNA STAMPA - Giovanni Simeone è entrato concretamente nel mirino della Juventus. Il club bianconero, che non riscatterà Morata dall'Atletico Madrid, è alla ricerca di un colpo per rinforzare l'attacco e soprattutto di un vice Vlahovic. Come riporta la rassegna stampa a cura di Radiosei, sul centravanti argentino, accostato negli scorsi giorni anche alla Lazio, adesso c'è anche l'interesse della Juve. Il Cholito, autore di una stagione superlativa condita da 17 gol, è pronto per il grande salto. L'Hellas Verona cerca il miglior offerente.