Juventus, rapinata la villa di Cristiano Ronaldo a Madeira

In tutto il mondo, Cristiano Ronaldo è visto come uno dei migliori giocatori di sempre e, in particolar modo a Madeira, sua città natale. CR7 ha sempre avuto un legame forte con la città, tant'è che negli anni è sempre tornato in Portogallo e addirittura ci si è stanziato con una villa da circa €7mln. Proprio questa notte, ospiti indesiderati che hanno approfittato dell'assenza del campione per svaligiare la casa e portare via alcune cose, tra cui una maglia della Juventus autografata. Come riporta Diario de Noticias Madeira, durante la rapina erano presenti la mamma e il fratello dell'attaccante, che però non si sono accorti di nulla essendo la casa su 7 piani.

