Italia, Brambati: "Attaccante titolare? Caputo farà comodo ma Immobile ha la precedenza"

Ieri sera l'Italia ha battuto sonoramente 6-0 contro la Moldavia. Mister Mancini ha tnuto fuori diversi big tra cui Ciro Immobile, neanche in panchina, per dare spazio a esordienti come Ciccio Caputo che ha trovato anche il gol. Si accende la corsa a tre Caputo-Immobile-Belotti per il posto da titolare in Nazionale in vista di Euro 2021. L'ex calciatore, Massimo Brambati ha detto la sua su chi dovrebbe essere il numero 9 titolare degli Azzurri ai microfoni di TMW Radio: "Immobile e Caputo hanno una storia diversa. A volte Ciro è rimasto fuori senza una spiegazione, mi sembra che abbia dimostrato di meritare a suon di gol il posto da titolare anche in Nazionale. Caputo farà comodo se continuerà così, anche agli Europei, ma Immobile ha la precedenza. Belotti ha delle qualità ma ultimamente le sta esprimendo a sprazzi. Non ha continuità e nessuna delle big, per questo motivo, lo sta puntando".

