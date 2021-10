Juventus - Roma, Lapo Elkann non resiste allo sfottò: "Bella pe' te" - FOTO

E' bastato il gol di Moise Keane alla Juventus per superare la Roma, in una partita della domenica sera che ha fatto discutere soprattutto per l'episodio che ha portato al rigore per i giallorossi fallito da Veretout. A festeggiare la vittoria bianconera sui social c'è stato anche Lapo Elkann, che si è lasciato andare a uno sfottò nei confronti dei romanisti sul suo profilo Twitter: un'immagine di Batman che guarda proiettata in cielo la scritta "Rigore pa 'a Roma", accompagnata dalla didascalia "Bella pe' te". Un modo molto romano e goliardico di celebrare una vittoria andata di traverso ai giallorossi.